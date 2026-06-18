Le marché Boursier a clôturé la séance sur une note d’optimisme. L’indice de référence a signé une progression remarquable de 1,15 % à 18 519,56 points, dans un volume soutenu de 17,5 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Notons qu’aucune transaction de blocs n’a été réalisée sur la séance.

Dans le prolongement des dernières séances, le titre SOTETEL continue de susciter l’intérêt des investisseurs. L’action s’est envolée de 6 % à 16,960 D. Valeur la plus dynamique de la séance, SOTETEL a alimenté le marché avec des capitaux bien garnis de 2,2 MD.

Le titre ATTIJARI BANK a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action a inscrit une avancée de 5,3 % à 84,000 D. La valeur a drainé des échanges de 709 mille dinars sur la séance.

A contrario, toujours dans le secteur bancaire, le titre ATB a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action de la banque a reculé de 5,1 % à 4,130 D faisant savoir que la valeur a été échangée à hauteur de 129 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre TPR a, également, été mal orienté sur la séance. Sur fond de prises de bénéfices, l’action a régressé de 2,4 % à 14,000 D.