Le Nissab de la Zakat Al Maal pour l’année de l’Hégire 1448 a été fixé à trente quatre mille trois cent soixante neuf dinars et trois cent cinquante six millimes (34 369,356 dinars), selon un communiqué publié jeudi par le Mufti de la République.

Il faudrait donner l’équivalent de 2,5 % sur toute somme épargnée atteignant ce seuil ou le dépassant après l’écoulement d’une année lunaire.

L’argent de la Zakat est donné aux pauvres, aux nécessiteux et à toute personne visée par le verset 60 de la sourate Al Tawba du Saint Coran, précise la même source.

La Zakât Al Maal est l’aumône obligatoire versée annuellement en vertu des règles de solidarité de l’Islam.