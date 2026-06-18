Un prêt de 61,3 millions d’euros accordé à la coentreprise Scatec-Aeolus pour un projet solaire photovoltaïque de 100 MW dans la région de Sidi Bouzid

La BERD et la Banque européenne d’investissement accordent un prêt pouvant atteindre 61,3 millions d’euros à la coentreprise Scatec-Aeolus pour un projet solaire photovoltaïque de 100 MW dans la région de Sidi Bouzid

L’Union européenne soutient le projet par le biais de garanties au titre fu FEDD+ et d’une subvention de 5,5 millions d’euros destinée aux infrastructures de transport d’électricité

La centrale solaire photovoltaïque devrait produire en moyenne 252 GWh par an, ce qui réduira la dépendance au gaz naturel et renforcera la sécurité énergétique de la Tunisie

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), en partenariat avec l’Union européenne (UE) et la Banque européenne d’investissement (BEI), soutient les ambitions de la Tunisie en matière d’énergies renouvelables en accordant un prêt de 61,3 millions d’euros à la coentreprise Scatec-Aeolus pour la construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 100 MW dans la région de Sidi Bouzid. La centrale sera construite par Scatec Khobna PV Power, entité ad hoc établie en Tunisie.

Cet investissement contribuera à la sécurité et à la résilience énergétiques de la Tunisie, en favorisant la diversification de son mix énergétique et en réduisant sa dépendance au gaz naturel. Une fois mise en service, la centrale devrait produire en moyenne 252 GWh d’électricité renouvelable par an, ce qui permettra de réduire les émissions annuelles de CO₂ de 107 000 tonnes en moyenne sur toute sa durée de vie. Ce financement favorisera également la participation du secteur privé dans le pays grâce au développement d’un projet d’énergie renouvelable à grande échelle bénéficiant d’un financement privé.

Le montage financier de la BERD sera assorti d’une garantie de première perte au titre du Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+), tandis que la participation de la Banque européenne d’investissement (BEI) sera couverte par le volet « connectivité » de l’accord de garantie dans le cadre de l’architecture ouverte du FEDD+.

Le projet bénéficiera également d’une subvention de 5,5 millions d’euros provenant de la Plateforme d’investissement pour le voisinage (PIV) de l’UE, qui servira à cofinancer les infrastructures de transport associées. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme plus large de la stratégie « Global Gateway » de l’UE, doté de 35,8 millions d’euros et destiné à soutenir les investissements dans les énergies renouvelables en Tunisie.

Le projet relève du programme de concessions de 1,7 GW lancé par la Tunisie en 2022 et contribuera à la réalisation de l’objectif national consistant à porter à 35 % la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays d’ici à 2030.

Harry Boyd-Carpenter, directeur principal de la BERD chargé du Groupe des infrastructures durables, a déclaré : « Nous sommes très heureux de nous associer une nouvelle fois à Scatec et à Aeolus, deux des investisseurs les plus dynamiques et les plus rigoureux de ce secteur, pour financer ce projet d’envergure. Cette opération illustre également une remarquable mobilisation de l’Équipe Europe, au sein de laquelle nous travaillons aux côtés de notre co-prêteur, la BEI, tout en bénéficiant du généreux soutien financier de l’UE, afin de favoriser le développement en Tunisie d’une énergie propre et à très faible coût. Ces bénéfices revêtent une importance encore plus grande dans le contexte actuel, alors que nous sommes confrontés à des défis en matière de sécurité énergétique. Le succès de ce projet rend également hommage aux efforts déterminés déployés par le gouvernement tunisien pour faire progresser un ambitieux programme de réformes et de transition dans le secteur de l’énergie. »

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI, a indiqué : « Ce projet constitue une étape importante dans le soutien apporté aux efforts de la Tunisie pour fournir à ses citoyens une énergie abordable, fiable et durable, conformément aux objectifs nationaux du pays. Par l’intermédiaire de BEI Monde et dans le cadre de l’approche Équipe Europe, nous travaillons aux côtés de nos partenaires afin d’accélérer les investissements dans les énergies renouvelables et de renforcer les infrastructures nécessaires à un système énergétique plus sûr et plus résilient. »

Giuseppe Perrone, ambassadeur de l’UE en Tunisie, a déclaré : « Dans l’esprit du protocole d’accord UE-Tunisie sur la coopération énergétique signé en juin 2024, l’UE agit concrètement dans le secteur des énergies renouvelables afin de renforcer la sécurité énergétique de la Tunisie et de soutenir sa décarbonation, conformément au programme T-MED lancé par la commissaire Šuica le 9 juin 2026 à l’occasion de la Semaine européenne de l’énergie durable. »

Le financement sera complété par un programme de coopération technique de la BERD, financé par son Fonds spécial des actionnaires. Ce programme soutiendra des activités de renforcement des capacités visant à répondre aux besoins émergents en compétences dans le secteur de l’énergie, avec une attention particulière portée aux régions de Sidi Bouzid et de Gabès. Ces activités comprendront des campagnes de sensibilisation des populations à Khobna et à Mezzouna portant sur la violence et le harcèlement fondés sur le genre ainsi que sur les prestations liées aux soins, afin d’encourager une plus forte participation des femmes au marché du travail dans ce secteur.

Le FEDD+ a été créé en juin 2021 et offre aux pays partenaires de l’UE une assistance pour la réalisation d’investissements clés par le biais de subventions ou de garanties financières. L’UE mobilise ainsi des ressources financières supplémentaires en faveur du développement durable auprès des secteurs public et privé. Le FEDD+ dispose d’une capacité de garantie totale de 39,8 milliards d’euros pour la période 2021-2027, dont 22,5 milliards d’euros seront utilisés dans les régions relevant de l’élargissement et du voisinage de l’UE. Le FEDD+ constitue un instrument essentiel de mise en œuvre de la stratégie « Global Gateway » de l’UE.

Depuis 2012, la BERD a investi plus de 3 milliards d’euros dans 90 projets en Tunisie et a accompagné près de 2 000 petites et moyennes entreprises locales grâce à une assistance technique financée par l’UE.

La BERD est une banque multilatérale qui encourage le développement du secteur privé et l’esprit d’entreprise dans 40 économies réparties sur trois continents. Elle est détenue par 77 pays, ainsi que l’Union européenne et la Banque européenne d’investissement. Les investissements de la BERD sont destinés à rendre les économies de ses régions d’opérations compétitives, bien gouvernées, vertes, inclusives, résilientes et intégrées. Suivez-nous sur Internet, Facebook, LinkedIn, Instagram, X et YouTube.

Depuis 2012, la BERD a investi plus de 3 milliards d’euros dans 90 projets en Tunisie et a accompagné près de 2 000 petites et moyennes entreprises locales grâce à une assistance technique financée par l’UE.