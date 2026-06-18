La production nationale d’électricité, y compris autoproduction renouvelable, a enregistré, à fin avril 2026, une hausse de 7% pour se situer à 5945 GWh, contre 5577 GWh à fin avril 2025, selon le rapport sur la conjoncture énergétique publié par l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

La production destinée au marché local a enregistré une hausse de 3%, alors que les achats d’électricité principalement de l’Algérie ont couvert 9% des besoins du marché local à fin avril 2026.

La production d’électricité à partir des énergies renouvelables s’est située à 8,2%, d’après le même document. La STEG conserve toujours la part du lion dans la production électrique avec 92% de la production nationale à fin avril 2026.

Par ailleurs, environ 466 Mégawatts (MW) de toitures photovoltaïques ont été installés à fin avril 2026 dans le secteur résidentiel et 130 MW sur la moyenne et la haute tension dans les secteurs industriel, tertiaire et agriculture.

Pour ce qui des ventes d’électricité, elles ont enregistré une hausse de 3% entre fin avril 2025 et fin avril 2026, selon l’observatoire. Les ventes des clients de la haute tension ont enregistré une baisse de 6%, tandis que celles des clients de la moyenne tension ont enregistré une quasi stabilité.

A noter que pour les ventes basse tension destinées majoritairement au secteur résidentiel (près de 75% en moyenne), les statistiques basées sur la facturation bimestrielle, dont près de la moitié est estimée, ne permettent pas d’avoir une idée exacte sur la consommation réelle, a fait remarquer la même source.

Et d’ajouter que les industriels restent les plus grands consommateurs d’électricité avec 61% de la totalité de la demande des clients Haut Tension & Moyen Tension (HT&MT) à fin avril 2026.

Plusieurs secteurs ont enregistré une baisse des ventes. Il s’agit notamment l’industrie chimique et pétrolière (-7%) ainsi que l’industrie des matériaux de construction (-4%). En revanche, d’autres secteurs ont connu une hausse des ventes, principalement l’industrie du papier et de l’édition (+7%) et le pompage agricole (+6%).