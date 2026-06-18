Les indicateurs relatifs aux réservations et au trafic de la diaspora, enregistrés jusqu’à présent affichent une hausse notable, ce qui laisse présager une excellente saison estivale en termes de nombre d’arrivées en Tunisie, a déclaré jeudi l’ambassadeur de Tunisie à Paris, Dhia Khaled.

L’ambassadeur s’exprimait à l’occasion du lancement de la saison estivale du retour des Tunisiens résidant à l’étranger, marquée par le départ des premières traversées à bord du navire “Tanit” de la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) et la mise en œuvre d’une série de mesures visant à améliorer les conditions de voyage et les services destinés à la communauté tunisienne.

Il a indiqué que les préparatifs de la saison des retours avaient débuté il y a plusieurs mois et porté sur la mise en œuvre de plusieurs mesures annoncées, lors du conseil ministériel tenu fin avril dernier.

Parmi les nouveaux services introduits cette saison figure la délivrance des passeports à bord du navire, conformément aux procédures et exigences sécuritaires. L’objectif étant de rapprocher les services administratifs des citoyens et à faciliter leurs démarches.

Dans un message adressé aux membres de la communauté tunisienne, notamment ceux établis en France, l’ambassadeur a affirmé que l’État œuvre à l’amélioration des services qui leur sont destinés à travers l’accélération de la numérisation et le rapprochement des prestations administratives, afin de faciliter leur séjour dans leurs pays de résidence et de renforcer leurs liens avec leur pays d’origine.

Il a, par ailleurs, qualifié les Tunisiens résidant à l’étranger de “richesse” et de “trésor” pour le pays, grâce à leur contribution directe à l’effort national de développement à travers leurs investissements et leurs transferts financiers, ainsi qu’à leurs réussites dans divers domaines et au rôle qu’ils jouent dans le rayonnement de la Tunisie à l’étranger.