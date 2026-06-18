La République tchèque et l’Afrique du Sud se retrouvent ce jeudi 18 juin pour un match déjà décisif dans le groupe A de la Coupe du Monde 2026. Battues lors de leur première sortie, les deux sélections n’ont plus beaucoup de marge d’erreur si elles souhaitent conserver leurs chances d’accéder aux seizièmes de finale.

Les Tchèques avaient pourtant abordé cette compétition avec ambition après leur qualification arrachée au terme d’une séance de tirs au but face au Danemark. Mais leur entrée en lice contre la Corée du Sud a tourné à la désillusion. Malgré l’ouverture du score de Ladislav Krejci peu après l’heure de jeu, les hommes de Tomas Souček se sont inclinés 2-1 face à une équipe sud-coréenne dominatrice. Limitée dans le jeu, la sélection tchèque s’est essentiellement montrée dangereuse sur phases arrêtées et devra afficher un tout autre visage pour relancer sa campagne.

L’Afrique du Sud a connu un sort similaire lors de la première journée. Opposés au Mexique, les Bafana Bafana ont été dominés dans tous les compartiments du jeu et se sont inclinés sur le score de 2-0. Julián Quiñones puis Raúl Jiménez ont permis aux Mexicains de faire respecter la hiérarchie. Ce revers complique la mission des Sud-Africains, toujours en quête d’une première qualification pour la phase à élimination directe d’une Coupe du Monde.

Pour ne rien arranger, l’Afrique du Sud devra composer sans Sphephelo Sithole et Themba Zwane, tous deux suspendus après leur expulsion face au Mexique. Dans ce contexte, une nouvelle défaite pourrait quasiment condamner l’une des deux équipes.

Sur quelle chaîne regarder République tchèque – Afrique du Sud ?

La rencontre entre la République tchèque et l’Afrique du Sud, comptant pour la deuxième journée du groupe A, se disputera ce jeudi 18 juin 2026. Le coup d’envoi sera donné à 17h00.

Le match sera diffusé en direct sur M6, en clair, ainsi que sur beIN SPORTS 1.