Le Canada et le Qatar s’affrontent dans la nuit de jeudi à vendredi pour le compte de la deuxième journée du groupe B de la Coupe du Monde 2026. Après avoir concédé le nul lors de leur entrée en lice, les deux sélections jouent gros dans la course à la qualification pour les seizièmes de finale.

Coorganisateur du tournoi avec les États-Unis et le Mexique, le Canada a débuté sa campagne par un partage des points face à la Bosnie-Herzégovine (1-1). Menés après l’ouverture du score de Jovo Lukic à la 21e minute, les hommes de Jesse Marsch ont finalement égalisé grâce à Cyle Larin (78e). Malgré une nette domination dans le jeu, les Canucks n’ont pas réussi à décrocher les trois points.

Avec un seul point au compteur, Jonathan David et ses coéquipiers n’ont désormais plus le droit à l’erreur. Une victoire contre le Qatar leur permettrait de se rapprocher considérablement d’une qualification pour la phase à élimination directe.

Le Qatar a également créé la surprise lors de la première journée en tenant en échec la Suisse (1-1). Menés dès la 17e minute sur un penalty transformé par Breel Embolo, les Qataris ont arraché l’égalisation dans le temps additionnel grâce à un but contre son camp de Miro Muheim (90+4).

Portés par ce résultat encourageant face à l’un des favoris du groupe, les Grenats tenteront de confirmer face au Canada et de conserver intactes leurs chances de qualification.

Sur quelle chaîne regarder Canada – Qatar ?

La rencontre entre le Canada et le Qatar se disputera dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 juin 2026. Le coup d’envoi sera donné à 23h00.

Le match sera retransmis en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS 1.