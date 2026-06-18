D’après le site agricole « Onagri », le Maroc en dépit d’une petite baisse par rapport à l’année écoulée, demeure le premier importateur de dattes tunisiennes.

Le Maroc a importé 16,8 % des quantités exportées par la Tunisie, suivi par l’Italie (12%), et de l’Allemagne (8,7%). Toutefois, cette position s’inscrit dans une baisse marquée par rapport à la campagne précédente, où le Royaume absorbait près de 22% des exportations tunisiennes.

Il s’agit d’une performance lorsqu’on sait qu’au mois de janvier 2026, Rabat a décidé, sans crier gare, de rétablir une mesure portant sur des restrictions imposées aux importations de dattes de pays étrangers. A travers cette décision qui a fortement surpris les exportateurs de dattes tunisiens, les marocains entendaient encourager la production locale des dattes.

Les exportateurs tunisiens ont «été surpris par la réactivation d’une ancienne réglementation marocaine sur les restrictions à l’importation de dattes pour une raison principale : la date de communication de cette décision, le 24 décembre 2025, une date fort tardive pour la programmation des importations.

Selon le site spécialisé « FreshPlaza », cette mesure a surpris les opérateurs tunisiens, habitués à un accès plus fluide au marché marocain. Cette surprise a été telle que le Groupement interprofessionnel des fruits (GIF) structure tunisienne en charge des exportations des dattes a décidé, dans un premier temps, de ne pas tenir compte du débouché marocain et de ne pas le faire figurer, en 2026, sur la liste des pays importateurs.

Il a fallu l’intervention du Président Kaies Saied pour rétablir les échanges entre les deux pays et rétablir le statut du Maroc en tant que premier importateur des dattes tunisiennes.

ABS