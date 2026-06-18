Les forums et séminaires scientifiques qui se tiennent en Tunisie constituent non seulement des opportunités pour informer un public spécialisé des nouveautés et nouvelles tendances technologiques mais également une opportunité pour sensibiliser les gouvernements et hommes d’affaires avertis au potentiel de business dont ils engrangent et auquel il faudrait préparer le terrain pour en tirer le meilleur profit.

Le Congrès arabo-africain sur les systèmes alimentaires et les industries de transformation (Afrisys) qui vient de se tenir, du 10 au 11 juin 2026, à Tunis, en est un bon exemple d’ illustration.

Cette manifestation a permis certes de s’informer des défis auxquels la sécurité alimentaire est confrontée dans le monde arabe et de rappeler à ce sujet les composantes de notre triste situation : gaspillage alimentaire record, changements climatiques menaçants, fragilité des chaînes d’approvisionnement, absence d’industries agroalimentaires significatives….

En même temps, Afrisys a été fortement instructif et positif quant il a annoncé la mise à la disposition des pays arabes d’importants financements pour développer leur industrie agro-alimentaire.

Il s’agit notamment de la création d’un fonds d’un milliard de dollars dédié à l’innovation alimentaire. La Tunisie qui manque atrocement de fonds pour booster son industrie agro-alimentaire (conditionnement d’huile d’olive, transformation, stockage stratégique de produits agricoles, culture hors sol…) devrait être normalement intéressée et se préparer pour attirer une partie des fonds proposés.

Parmi les autres financements proposés au cours de ce congrès qui se tient pour la première fois, figurent la création d’une norme référentielle unifiée des produits « Halal » et d’un fonds spécial à cette fin.

ABS