La 12e édition des Rencontres de la narratologie de Médenine se tiendra les samedi 20 et dimanche 21 juin 2026 sous le thème « Les arts de l’architecture dans les modèles narratifs de Médenine ».

Organisé par l’association « Arrabitah Alqalamiyah » (La Ligue de la Plume) de Médenine, l’événement bénéficie du soutien de la délégation régionale des Affaires culturelles, de la municipalité et du gouvernorat de Médenine. Cet événement vise à enrichir la vie culturelle locale et à approfondir la réflexion sur le développement régional à travers la science et la littérature, selon le coordinateur scientifique de cette édition, El Hachmi Hussein.

Dans une déclaration à la correspondante de l’agence TAP, le coordinateur scientifique a précisé que cette édition a choisi de rendre hommage aux fondateurs de l’association créée en 2015.Les travaux se concentreront exclusivement sur les écrits de ces auteurs fondateurs, qui serviront de base à des lectures critiques menées par de jeunes chercheurs d’universités tunisiennes et de l’étranger, a-t-il souligné. Ces contributions seront réparties sur quatre sessions scientifiques durant les deux jours du colloque.

Le coordinateur a indiqué que ces œuvres narratives explorent différentes structures : l’architecture de l’écriture, la représentation, l’imagerie à travers diverses expériences critiques, la narration poétique ainsi que l’archéologie.

Le programme comprend la présentation et la lecture critique de plusieurs ouvrages : « Visite des plages du gouvernorat de Médenine » de Hédi Berregab, « Les dernières chansons sur les ports du départ » de Hédi Othmani, « Méditations facebookiennes » de Ridha Hammoudi, « Mais c’est arrivé, Safia… » de Fethi Rahmani, « Inscriptions et motifs de Jebel Dahar » d’El Hachmi Hussein et Ali Thabti, « Le Ksar de Médenine, l’étreinte chaleureuse des Ouerghemma » de feu Mohamed Ayadi El Ouni, et « De Ben Guerdane » de feu Mohamed Ennaceur Betaieb.

La lecture sera également consacrée aux romans « Visions » de Zeineb Jouili, « Les Accusés » de feu Salem Damdoum et « Soixante » d’Abdelaziz Ghezal.

Par ailleurs, afin de promouvoir le Géoparc du Dahar, une visite d’exploration sera organisée au Jebel Tebaga, le samedi de 15h00 à 21h00. Selon la description officielle publiée sur le site de l’UNESCO, cette formation rocheuse de 12 kilomètres constitue l’unique affleurement de Permien supérieur marin à l’échelle de l’Afrique et figure sur la liste indicative du patrimoine mondial depuis 2016.

Véritable musée à ciel ouvert protégé par l’Office National des Mines, le site abrite des roches carbonatées et des fossiles rares, dont des fusulines et le seul trilobite de Tunisie (Pseudophillipsia azzouzi), témoins de la dynamique du jeune océan téthysien avant la grande extinction de masse d’il y a 250 millions d’années.

Cette initiative combine le tourisme culturel et environnemental avec les dimensions scientifiques, académiques et créatives. Selon le Dr Hussein, la Ligue cherche ainsi à lier la recherche scientifique aux opportunités d’investissement concret dans une région caractérisée par l’aridité de son climat mais riche par la créativité de ses plumes.