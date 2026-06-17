La finale du concours musical « Voix Urbaines Francophones » se déroulera ce samedi 20 juin à la Cité des Sciences de Tunis, a annoncé l’Organisation internationale de la Francophonie.

L’accès à l’événement, prévu à 16h30, est gratuit mais soumis à une réservation obligatoire en ligne, indique un communiqué de l’organisation francophone.

L’événement est le fruit d’un partenariat entre la Représentation de l’OIF pour l’Afrique du Nord (REPAN) et l’association Tunisia88, composée d’un réseau de clubs de musique lycéens à travers le pays.

Ce concert final marque la conclusion de plusieurs semaines de formation, de création et de collaboration artistique pour les jeunes participants.

Selon l’OIF, les artistes sélectionnés se produiront sur scène pour présenter leurs œuvres devant le grand public, “autour des valeurs de la Francophonie”.