Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a organisé ce mercredi, à la Cité des Sciences de Tunis, une journée de formation et d’information sur les nouveautés en matière d’orientation universitaire, ainsi que sur les parcours et les étapes de l’orientation.

Cette journée s’adressait aux professionnels de l’orientation universitaire, notamment aux conseillers en information et orientation du ministère de l’Éducation et aux représentants des universités de différentes régions de la République, dans le cadre de la préparation de la campagne d’orientation universitaire pour l’année 2026-2027.

La directrice générale des affaires estudiantines, Ahlem Chater, a précisé que cette journée, organisée en coordination entre les ministères de l’Enseignement supérieur, de l’Éducation et de la Défense nationale, vise à soutenir le système d’orientation universitaire en fournissant aux différents acteurs des informations précises et actualisées sur les nouveautés en matière d’orientation, notamment en ce qui concerne les offres de formation, les parcours d’études et leurs perspectives universitaires et professionnelles, ainsi que de leur permettre d’interagir directement avec la direction générale et les experts, et de répondre à leurs diverses questions, ce qui contribue à améliorer la qualité de l’accompagnement des nouveaux bacheliers.

Elle a ajouté, dans une déclaration à l’Agence (TAP), que le programme comprend une série de conférences de formation portant sur les offres de formation et leurs conditions d’admission, ainsi que sur les moyens d’accompagner les élèves dans le choix de leurs parcours universitaires en fonction de leurs capacités et de leurs ambitions, ainsi que la présentation des services universitaires et des activités culturelles et sportives proposés par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique.

Elle a également évoqué la question des bourses à l’étranger, tant au niveau national que dans le cadre de la coopération internationale, ainsi que la reconnaissance des diplômes étrangers pour les élèves titulaires d’un baccalauréat étranger et souhaitant poursuivre leurs études en Tunisie, précisant que les procédures sont adaptées au calendrier de l’orientation universitaire afin de garantir le bon déroulement des différentes étapes dans les meilleures conditions.

En ce qui concerne les nouvelles filières et formations, elle a précisé qu’elles seraient annoncées dans la première version du guide d’orientation universitaire, dont la publication est prévue le 23 juin 2026, avant d’être mises à jour après la publication des résultats du baccalauréat, tant pour la session principale que pour la session de contrôle. Elle a précisé que le guide comporterait plus de 1 200 offres de formation nouvelles ou renouvelées, en mettant l’accent sur les filières prometteuses qui répondent aux besoins du marché du travail aux niveaux national et international.

La directrice générale des affaires étudiantes a appelé les nouveaux bacheliers à rationaliser leurs choix universitaires en trouvant un équilibre entre leurs aspirations personnelles et leurs aptitudes académiques, en tenant compte des capacités d’accueil disponibles dans les différentes filières, tout en s’appuyant sur les informations officielles et précises fournies par le guide d’orientation, les conseillers d’orientation et les experts du domaine.