Le Conseil du Marché Financier (CMF) a pris part, les 15 et 16 juin 2026, aux travaux de la 24ème session annuelle de l’Institut Francophone de la Régulation Financière (IFREFI), organisée en visioconférence.

Ce conclave a réuni les présidents et les représentants des autorités de régulation des marchés financiers de l’espace francophone autour d’un thème d’une importance croissante pour la stabilité des systèmes financiers : la résilience opérationnelle des acteurs et des infrastructures de marché face aux risques technologiques, cybernétiques et organisationnels, a fait savoir, mercredi, le CMF.

Les travaux ont été marqués par des échanges de haut niveau portant, notamment, sur les évolutions institutionnelles et réglementaires intervenues au sein des différentes juridictions membres, ainsi que sur les défis liés à la cybersécurité, à la continuité des activités critiques et à la gestion des risques émergents dans un environnement financier en mutation rapide.

Prendront part à un atelier technique organisé en marge de ce séminaire, plusieurs cadres du CMF ont assisté à des présentations spécialisées consacrées, notamment, aux risques internes et systémiques affectant les marchés financiers, au retour d’expérience relatif à la mise en œuvre du règlement européen sur la résilience opérationnelle numérique.

Ils ont pris connaissance de l’évaluation des plans de continuité d’activité des infrastructures de marché ainsi qu’aux enjeux liés à la préparation des institutions financières face aux cyberattaques à l’ère de l’intelligence artificielle générative et des technologies quantiques.

« La participation du CMF à ces travaux témoigne de son engagement constant en faveur du renforcement de la coopération internationale, du partage des meilleures pratiques de supervision et de la consolidation de la résilience du marché financier tunisien face aux nouveaux risques auxquels sont confrontés les acteurs du secteur financier», a affirmé le Conseil.

Créé à l’initiative des autorités de régulation des marchés financiers francophones, l’Institut Francophone de la Régulation Financière (IFREFI) constitue un cadre privilégié de dialogue, de coopération technique et de formation permettant à ses membres de partager leurs expériences et de promouvoir les meilleures pratiques en matière de régulation et de supervision des marchés financiers.