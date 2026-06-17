L’association Aswat Nissa (Voix de Femmes) a présenté, mercredi à Tunis, un guide féministe des procédures de prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles, destiné aux professionnels, intervenants et acteurs associatifs œuvrant dans les structures d’accompagnement des victimes.

Cet outil pratique vise à renforcer la coordination entre les différents intervenants et à améliorer la qualité des prestations offertes au sein des centres de prise en charge, en favorisant une orientation concertée avec les secteurs de la santé, de la justice et de la protection sociale, dans le respect intégral des droits des victimes.

Lors d’une conférence de presse, la psychologue et coordinatrice de l’élaboration du guide, Hayet Ouertani, a indiqué que ce référentiel s’inscrit dans l’engagement de l’association en faveur des femmes victimes de violences sexuelles, lesquelles nécessitent une prise en charge spécifique.

Elle a souligné que le document repose sur une approche fondée sur les droits humains et sensible au genre, accordant une importance particulière à l’écoute active et au principe de croire la parole de la victime, la responsabilité incombant à l’agresseur et non à la victime.

Le guide fournit également des orientations en matière d’accompagnement psychologique, médical et juridique, notamment dans les cas de viol ou de grossesse non désirée consécutive à une agression sexuelle.

Il insiste sur la nécessité de solliciter une assistance dès les premières heures suivant les faits afin de limiter les risques sanitaires et de préserver les droits des victimes.

La chargée du programme “violences sexuelles” au sein de l’association, Arij Jelassi, a indiqué que les violences sexuelles constituent la deuxième forme de violence la plus répandue contre les femmes après les violences psychologiques.

Elle a rappelé que l’association a créé le Centre Nejia, premier centre spécialisé en Tunisie dans l’écoute, l’accompagnement juridique et le soutien psychologique et social des femmes victimes de violences sexuelles.