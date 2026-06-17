Chaque seconde, l’équivalent de quatre terrains de football de terres saines est dégradé, soit 100 millions d’hectares chaque année, d’après les Nations Unies qui célèbrent, mercredi, la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse.

Cette célébration souligne l’urgence d’une action climatique ambitieuse et concrète pour protéger et restaurer les terres, au bénéfice des générations présentes et futures. La sécheresse étant parmi les catastrophes naturelles les plus dévastatrices et pourrait toucher les trois quarts de la population mondiale d’ici 2050.

En 2026, la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse place les pâturages au centre de l’attention mondiale. Organisée sous le thème “Parcours pastoraux : reconnaître, respecter, restaurer”, cette édition appelle, selon les Nations Unies, à une meilleure reconnaissance de la valeur économique, écologique et culturelle des pâturages, au respect de leurs gardiens traditionnels et à un renforcement des investissements dans la restauration des pâturages dégradés.

L’événement de cette année s’inscrit dans le cadre de l’Année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux, contribuant ainsi à souligner la nécessité de sensibiliser le public, d’encourager les investissements responsables et de renforcer les politiques visant à préserver les pâturages et les moyens de subsistance des éleveurs.

Près de la moitié des pâturages de la planète sont dégradés ou menacés, ce qui a de graves conséquences sur la sécurité alimentaire et hydrique, la biodiversité, la résilience climatique et les moyens de subsistance des populations rurales. Pourtant, des pistes d’action viables existent déjà. Investir dans la gestion durable des terres et de l’eau, dans l’amélioration de la préparation aux sécheresses et dans la restauration menée par les communautés peut contribuer à préserver ces paysages et les populations qui en dépendent, a fait savoir la même source.

A l’échelle nationale, la Tunisie se penche actuellement sur la révision de sa Stratégie nationale de développement durable des forêts et des parcours. La nouvelle stratégie (SNDDFP 2026-2050) vise à concevoir une vision d’avenir pour le développement durable des forêts et des pâturages, en Tunisie. Elle marque une transition vers une gestion forestière intégrée, combinant objectifs écologiques, économiques et sociaux, et établissant les communautés locales au cœur de la durabilité des ressources naturelles.

À l’horizon 2050, la stratégie ambitionne d’améliorer significativement le couvert forestier national, de restaurer les terres dégradées, de réduire les impacts des incendies et de renforcer la résilience des écosystèmes face au changement climatique. Elle vise également, à faire des forêts un moteur de développement économique local et un pilier de l’économie verte en Tunisie.