L’Angleterre et la Croatie s’affrontent ce mercredi 17 juin dans l’un des chocs les plus attendus de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

Finaliste de l’Euro 2024 et considérée comme l’un des favoris du tournoi, l’Angleterre aborde la compétition avec de grandes ambitions sous la direction de Thomas Tuchel. Les Three Lions ont réalisé un parcours qualificatif remarquable, remportant leurs huit matchs sans encaisser le moindre but. Après quelques résultats mitigés en préparation, les Anglais ont retrouvé de la confiance grâce à des succès face à la Nouvelle-Zélande et au Costa Rica.

En face, la Croatie continue de s’imposer comme une référence du football mondial. Finalistes en 2018 et demi-finalistes en 2022, les Vatreni comptent une nouvelle fois sur leur expérience et sur leur capitaine Luka Modric pour jouer les premiers rôles. Malgré une préparation contrastée, marquée par deux défaites avant une victoire contre la Slovénie, les hommes de Zlatko Dalic restent des adversaires redoutables.

Cette rencontre du groupe L se disputera au stade de la Baie de San Francisco, aux États-Unis. Le coup d’envoi sera donné à 21h00.

Cette affiche est déjà à suivre sur M6, beIN SPORTS.