Les travaux d’aménagement et de revêtement de la route principale jouxtant le siège de l’Agence technique du transport terrestre ont officiellement démarré, après levée des obstacles administratifs à l’origine du retard pris dans la mise en œuvre du projet.

Mercredi dernier, les services relevant du gouvernorat de Sfax ont annoncé, via leur page Facebook officielle, la tenue d’une inspection de terrain pour évaluer l’avancement de ce chantier, axe stratégique donnant accès à l’entrée arrière du port commercial de Sfax.

Le constat est encourageant : signalisation posée, chaussée nivelée, et un nouvel itinéraire tracé pour les véhicules en partance vers le car-ferry (loud) desservant l’île de Kerkennah, rapporte la même source.

L’enjeu dépasse le bitumage d’une simple route. Il s’agit plutôt d’un projet qui vise à séparer les voies des véhicules légers de celles des poids lourds, à réduire la congestion chronique aux environs du port et à améliorer les conditions de déplacement des usagers.

L’inspection s’est également étendue aux travaux de revêtement en béton des voies internes et externes du port, menés en parallèle dans le cadre d’un programme global de modernisation des infrastructures portuaires.