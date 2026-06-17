Dans un contexte où la préparation de l’avenir financier est devenue une priorité, l’UBCI annonce le lancement de sa nouvelle gamme de produits d’Epargne en Assurance, conçue pour répondre aux besoins évolutifs de ses clients et les accompagner à chaque étape clé de leur vie.

À travers cette nouvelle offre, l’UBCI propose des contrats d’assurance vie flexibles et performants, permettant de constituer un capital sur une durée minimale de 8 ans, tout en bénéficiant d’avantages attractifs. Ces solutions s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels à titre privé souhaitant sécuriser leur avenir et celui de leurs proches.

Une offre complète alliant performance, sécurité et flexibilité

La nouvelle gamme d’épargne en assurance de l’UBCI se distingue par plusieurs atouts majeurs :

Un cadre fiscal avantageux

Une rémunération attractive avec un minimum garanti

Une diversité d’options de sortie, notamment en capital ou en rente (viagère ou certaine)

Pensée pour répondre à des objectifs variés, cette offre permet d’accompagner les projets de vie les plus importants: financement des études des enfants, réalisation de projets personnels ou professionnels, ou encore l’installation dans la vie active de son enfant.

Des solutions adaptées à chaque besoin

La nouvelle gamme s’articule autour de plusieurs produits :

Épargne STUDENT : une solution dédiée au financement des études des enfants, garantissant le versement d’une bourse, en cas de vie ou de décès de l’assuré.

: une solution dédiée au financement des études des enfants, garantissant le versement d’une bourse, en cas de vie ou de décès de l’assuré. Épargne LIBERTY : une formule flexible permettant de constituer un capital pour des projets personnels (aménagement de son commerce, de sa maison, achat de voiture…).

: une formule flexible permettant de constituer un capital pour des projets personnels (aménagement de son commerce, de sa maison, achat de voiture…). Épargne START : conçue pour accompagner les enfants dans leurs entrées dans la vie active grâce à un capital dédié.

: conçue pour accompagner les enfants dans leurs entrées dans la vie active grâce à un capital dédié. Épargne Projets : idéale pour financer des projets personnels à moyen terme.

: idéale pour financer des projets personnels à moyen terme. Épargne Garantie: une solution intégrant une protection en cas de décès ou d’invalidité, avec prise en charge des primes restantes et garantie du capital.

Un accompagnement dans la durée

Avec cette nouvelle gamme de produits de Bancassurance, l’UBCI confirme son engagement à proposer des solutions innovantes et adaptées aux attentes de ses clients.

En alliant sécurité, performance et souplesse, ces produits permettent à chacun selon ses besoins et sa période de vie de concrétiser ses projets dans les meilleures conditions.