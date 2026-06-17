Le Portugal débute sa campagne de la Coupe du Monde 2026 avec le statut de l’un des principaux favoris au sacre. La sélection lusitanienne, toujours en quête de son premier titre mondial, s’appuie sur un effectif talentueux mêlant l’expérience de Cristiano Ronaldo à la créativité de joueurs tels que Bruno Fernandes, Vitinha et João Neves.

Après avoir validé sa qualification avec autorité, le Portugal a confirmé sa bonne dynamique lors de sa préparation en enregistrant trois victoires consécutives face aux États-Unis, au Chili et au Nigeria, après un match nul contre le Mexique.

En face, la République démocratique du Congo signe un retour historique en Coupe du Monde, 52 ans après sa dernière participation sous l’appellation Zaïre. Les Léopards ont décroché leur billet au terme d’un parcours remarquable, éliminant notamment le Cameroun, le Nigeria et la Jamaïque lors des barrages.

Cette rencontre du groupe K se disputera ce mercredi 17 juin au Houston Stadium. Le coup d’envoi sera donné à 18h00. Cette affiche peut être regardée sur M6. vous pouvez aussi vous rendre sur les antennes de beIN SPORTS.