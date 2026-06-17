Le Real Madrid a annoncé mercredi l’arrivée de l’international portugais Bernardo Silva, qui s’est engagé jusqu’en juin 2028. Le milieu de terrain rejoindra la capitale espagnole après la Coupe du monde 2026 qu’il dispute actuellement avec la sélection portugaise.

Libre depuis son départ de Manchester City, le joueur de 31 ans ouvre un nouveau chapitre de sa carrière après plusieurs saisons en Premier League.

Un palmarès riche en Angleterre et en France

Arrivé à Manchester City en 2017, Bernardo Silva a remporté 19 titres avec le club anglais, dont une Ligue des champions en 2023. Avant cela, il s’était illustré à l’AS Monaco, où il a décroché un titre de champion de France.

Formé à Benfica, le milieu portugais est décrit comme un joueur technique, doté d’une grande vision du jeu et capable de s’imposer dans l’entrejeu.

Un Real Madrid en reconstruction ambitieuse

Le club espagnol poursuit son mercato actif. Bernardo Silva rejoint une liste de recrues déjà composée du défenseur français Ibrahima Konaté, en provenance de Liverpool, et du latéral espagnol Marc Cucurella, arrivé de Chelsea.

Le Real Madrid a également nommé José Mourinho à la tête de l’équipe, dans un contexte de réorganisation sportive après deux saisons sans grands trophées, malgré la présence de stars comme Kylian Mbappé et Vinicius [à vérifier : intitulé exact du poste et calendrier de nomination].

Une dernière Coupe du monde avant Madrid

Avant de rejoindre l’Espagne, Bernardo Silva dispute la Coupe du monde 2026 avec le Portugal. Il entre en compétition face à la RD Congo pour son premier match du tournoi.

Le milieu de terrain évoluera dans une sélection renforcée, aux côtés de Bruno Fernandes, Vitinha et João Neves, sous la direction d’un groupe portugais où Cristiano Ronaldo reste une figure centrale.