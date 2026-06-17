La première journée du groupe J de la Coupe du monde 2026 a livré un premier état des forces. Ce mercredi, l’Argentine a dominé l’Algérie sur le score de 3-0. Dans l’autre rencontre, l’Autriche s’est imposée face à la Jordanie (3-1).

Ces résultats placent immédiatement l’Argentine et l’Autriche en tête du groupe avec 3 points chacun.

Classement : premiers écarts après un match

Au terme de cette première journée, le classement du groupe J s’établit comme suit :

Argentine : 3 pts (+3)

Autriche : 3 pts (+2)

Jordanie : 0 pt (-2)

Algérie : 0 pt (-3)

L’Algérie reste en bas de tableau avec une différence de buts défavorable après sa défaite lourde.

Deuxième journée : affiches déjà décisives

La deuxième journée se jouera les 22 et 23 juin. L’Argentine affrontera l’Autriche le lundi 22 juin à 18h00 au AT&T Stadium.

Le lendemain, la Jordanie rencontrera l’Algérie au Levi’s Stadium à 04h00.

Troisième journée : tout reste ouvert

La dernière journée, prévue le 28 juin, pourrait être décisive pour la qualification. L’Algérie affrontera l’Autriche à 03h00 au Arrowhead Stadium. Dans l’autre match, la Jordanie sera opposée à l’Argentine au AT&T Stadium à la même heure.

Règle de qualification

Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les 1/16es de finale. Les huit meilleurs troisièmes complètent le tableau.