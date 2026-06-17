La sélection brésilienne enregistre un premier signal positif. L’Brésil a vu sa star Neymar reprendre l’entraînement collectif mardi, à Morristown (États-Unis), dans le cadre du Mondial 2026. L’attaquant récupère d’une blessure musculaire au mollet droit.

Selon la Fédération brésilienne (CBF), le joueur s’est entraîné sur la pelouse du centre de Columbia Park, à l’écart du groupe dans un premier temps. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent le joueur en course légère et exercices individuels.

Un retour progressif mais sans date fixée

À 34 ans, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção (79 buts) poursuit sa remise en forme. La CBF n’a toutefois pas communiqué de date précise pour un retour en match officiel. Le staff technique reste prudent sur son intégration dans la compétition.

Cette incertitude maintient le suspense autour de sa disponibilité pour les prochaines rencontres.

Un calendrier déjà chargé pour la Seleção

La sélection brésilienne, dirigée par Carlo Ancelotti, doit encore disputer deux matchs de la phase de groupes. Elle affrontera Haïti vendredi, avant de conclure cette première phase le 24 juin face à l’Écosse.

Ces deux rencontres seront déterminantes pour la suite du parcours du Brésil dans la compétition.

Un enjeu sportif et physique majeur

La reprise de Neymar intervient à un moment clé. Son état physique pourrait influencer les choix du staff pour la suite du tournoi. Pour l’instant, la sélection privilégie une montée en charge progressive afin d’éviter tout risque de rechute.