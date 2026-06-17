Lionel Messi continue d’enrichir son palmarès. À 38 ans, le capitaine de l’Argentine a inscrit un triplé face à l’Algérie lors du premier match de l’Albiceleste à la Coupe du monde 2026.

Grâce à cette performance, l’attaquant argentin atteint la barre des 16 buts en phase finale de Coupe du monde et rejoint l’Allemand Miroslav Klose au sommet du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition.

Déjà recordman du nombre de matches disputés en Coupe du monde, Messi ajoute une nouvelle distinction à une carrière marquée par les exploits. Champion du monde avec l’Argentine en 2022, il conserve une influence majeure au sein de sa sélection et reste décisif sur la scène internationale.

Son triplé contre l’Algérie confirme son rôle central dans les ambitions argentines lors de cette édition 2026. L’attaquant de l’Albiceleste dispose désormais de plusieurs rencontres pour dépasser seul Klose et s’emparer du record absolu des buts inscrits en Coupe du monde.

Une nouvelle réalisation ferait de Messi le meilleur buteur de l’histoire du tournoi, un accomplissement supplémentaire pour celui qui figure déjà parmi les plus grandes légendes du football mondial.