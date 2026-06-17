La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) a souligné, dans une note d’analyse intitulée “Le paysage du commerce et de l’investissement en Afrique”, la nécessité d’une action concertée pour renforcer le financement du commerce en Afrique, améliorer les infrastructures d’appui aux échanges, approfondir l’intégration régionale et accélérer la transformation locale des produits afin de créer davantage de valeur ajoutée sur le continent africain compte nécessaire.

Cette note qui analyse les défis structurels qui façonnent les performances commerciales et les perspectives d’investissement de l’Afrique dans un contexte mondial de plus en plus incertain, conclut que, malgré les progrès enregistrés, des défis majeurs restent à relever.

Ainsi, la résorption des insuffisances sera essentielle pour accroître le financement, améliorer la compétitivité et libérer l’ensemble du potentiel commercial et d’investissement de l’Afrique.

Par ailleurs, la note de synthèse met en lumière l’importance d’accroître les investissements dans les infrastructures facilitant le commerce, y compris l’énergie, les transports, les réseaux de communication, les ports et les systèmes logistiques, afin de réduire le coût des activités commerciales et d’améliorer les flux commerciaux transfrontaliers.

Elle indique que des investissements ciblés dans les infrastructures peuvent soutenir l’industrialisation, renforcer la spécialisation régionale et améliorer la compétitivité de l’Afrique en tant que destination d’investissement.

Cette publication souligne également un ensemble plus large de priorités pour renforcer l’écosystème commercial et d’investissement de l’Afrique, notamment la cohérence réglementaire, le renforcement institutionnel, la diversification économique, un meilleur accès au financement pour les petites et moyennes entreprises et un recours accru aux technologies financières numériques.

La note souligne en outre que les investissements nationaux et étrangers augmentent dans de nombreuses économies africaines, tandis que la fintech contribue à la croissance des investissements nationaux, mettant ainsi en évidence l’opportunité de construire un paysage commercial plus résilient, diversifié et prêt pour l’investissement.

La Note d’analyse relève également que les investissements nationaux et étrangers sont en hausse dans de nombreuses économies africaines, malgré la prédominance observée des investissements étrangers.

Elle souligne, par ailleurs, que la répartition des flux d’investissement demeure inégale selon les sous-régions, l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe bénéficiant d’une part d’investissements directs étrangers plus importante que l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale

De nombreuses économies africaines particulièrement vulnérables aux chocs défavorables

Cette note montre que la configuration actuelle des exportations et des importations rend de nombreuses économies africaines particulièrement vulnérables aux chocs défavorables affectant les termes de l’échange, étant donné que le paysage commercial africain reste largement dominé par les exportations de matières premières, y compris les produits agricoles, le pétrole, le gaz et les minerais, tandis que les importations continuent d’être fortement orientées vers les produits manufacturés et les machines.

Cette vulnérabilité s’explique par plusieurs facteurs externes, y compris la volatilité des prix des matières premières, les tensions géopolitiques et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale qui en découlent.

Selon la note de synthèse, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) demeure essentielle aux efforts visant à diversifier la base commerciale du continent, à renforcer les chaînes de valeur régionales et à accroître le commerce intra-africain.

La publication souligne que, parallèlement à l’Agenda 2063 de l’Union africaine, la ZLECAf offre un cadre pratique pour intégrer des marchés fragmentés, développer la production industrielle et stimuler la productivité.

Les exportations intra-africaines devraient ainsi augmenter de plus de 20 % d’ici une décennie, à mesure que sa mise en œuvre progresse.

Selon le Dr Yemi Kale, Économiste en chef du Groupe et Directeur général chargé de la recherche, « les institutions régionales de financement du développement, dont Afreximbank, jouent un rôle de plus en plus important dans le soutien au commerce intra-africain à travers le financement du commerce et d’autres initiatives connexes.

La Note d’information met également en lumière les initiatives déployées par Afreximbank telles que la Foire commerciale intra-africaine, le Système panafricain de paiement et de règlement, le Fonds d’ajustement de la ZLECAf, l’Initiative des marchés frontaliers et le Mécanisme collaboratif de garantie du transit, dans le cadre des efforts visant à renforcer l’écosystème africain du commerce et de l’investissement ».