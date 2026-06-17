Le colloque international « Islamophobie(s). Perspectives maghrébines », qui s’ouvrira mercredi à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis (FSJPST), réunira des chercheurs, des philosophes et des sociologues jusqu’au 20 juin 2026.

Le programme détaillé de cet événement culturel et scientifique, qui comprendra huit panels thématiques organisés à la salle Dali Jazi de la faculté, a été dévoilé par les organisateurs.

Ce colloque est co-organisé par l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC, Tunis), la FSJPST et le Center for the Middle East and North Africa (CMENA), en partenariat avec plusieurs autres institutions scientifiques et de recherche tunisiennes et étrangères. La coordination scientifique est assurée par Adrien Thibault, chercheur à l’IRMC, et Iman El Feki, chercheuse à ‘l’Université de Strasbourg (France).

Les sessions débuteront le mercredi 17 juin par une table ronde introductive intitulée « L’islamophobie, une question maghrébine ? », suivie d’une intervention du philosophe et anthropologue tunisien Youssef Seddik.

Le jeudi 18 juin s’ouvriront les sessions historiques avec une conférence inaugurale du sociologue Abdellali Hajjat sur « Les origines historiques de la racialisation des musulmans ». Elle sera suivie de trois panels : « Histoire maghrébine du concept d’islamophobie », « Histoire (pré-)coloniale des représentations islamophobes » et « Une islamophobie maghrébine ? ».

Les journées du vendredi 19 et du samedi 20 juin aborderont les thématiques croisées entre l’Afrique du Nord et l’Europe à travers de nouveaux panels : « Circulation des politiques sécuritaires islamophobes entre l’Europe et le Maghreb », « Islamophobie et blasphème : quel rapport, quelles articulations ? », « Revenir au Maghreb pour fuir l’islamophobie ? », « Les réactions maghrébines à l’islamophobie en Europe » et « Imbrication des débats maghrébins et européens sur l’islam ».

Les réflexions conclusives de ces quatre journées de débats seront présentées par la sociologue Hanane Karimi.