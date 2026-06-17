Depuis son lancement en 2023, le programme “Samida” pour l’autonomisation économique des femmes victimes de violence a permis de créer 31 petits projets au gouvernorat de Siliana.

Ces projets, dont le coût s’élève à 310 mille dinars, sont réalisés notamment dans les domaines de la couture, l’élevage du bétail et de volaille, la coiffure ainsi que la préparation du pain et des plats traditionnels, a indiqué à l’Agence TAP, la commissaire régionale de la famille, Aida Naceur.

Les femmes bénéficiaires de ce programme sont originaires en particulier des délégations de Kesra, Makthar, Errouhia, El Krib, Siliana-nord, Siliana-sud et Laroussa, a ajouté la même source.