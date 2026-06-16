Le ⁠sélectionneur de l’équipe ​de France Didier Deschamps a ​décidé d’aligner ce mardi soir un ‌onze de départ ‌sans aucune ‌surprise pour l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du ⁠monde de football contre le Sénégal, dans le New Jersey, en ​titularisant notamment William Saliba et Désiré Doué.

Le défenseur ⁠central d’Arsenal était gêné ces dernières semaines par des ⁠douleurs au dos. Il a notamment manqué l’entraînement de vendredi après avoir joué seulement une mi-temps en préparation, contre l’Irlande du Nord (3-1).

William Saliba composera la charnière centrale ​avec Dayot Upamecano tandis que Théo Hernandez a été préféré à Lucas Digne au ‌poste de latéral gauche.

En attaque, Désiré Doué a été préféré à ⁠Rayan Cherki et Bradley Barcola pour ‌occuper le quatrième poste offensif aux côtés de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise.

Didier Deschamps a ainsi choisi la même composition de départ que celle qui s’est ‌imposée la semaine ⁠dernière contre l’Irlande du Nord lors du dernier match de préparation au Mondial.

La composition ‌de l’équipe de France :

Mike Maignan ; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Théo ‌Hernandez ; Aurélien ⁠Tchouaméni, Adrien Rabiot ; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué ; Kylian Mbappé (cap.).