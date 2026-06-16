Le défenseur international allemand Antonio Rüdiger a prolongé son contrat avec le Real Madrid d’une saison, jusqu’en 2027, a annoncé le club merengue mardi.

“Le Real Madrid et Antonio Rüdiger se sont mis d’accord sur la prolongation du contrat de notre joueur, qui restera au club jusqu’au 30 juin 2027”, a indiqué le Real dans un communiqué.

Le défenseur central de 33 ans, qui dispute actuellement la Coupe du monde, avait rejoint le géant espagnol en provenance de Chelsea en 2022, après avoir joué pour Stuttgart et la Roma.

Avec Madrid, Rüdiger a remporté la Liga et la Ligue des champions en 2024 ainsi que la Coupe du roi en 2023.

Après avoir échoué à remporter de grands trophées ces deux dernières saisons, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a nommé José Mourinho au poste d’entraîneur début juin.

Le Real Madrid a également annoncé ces derniers jours les signatures de l’arrière gauche espagnol Marc Cucurella, en provenance de Chelsea, et du défenseur central français Ibrahima Konaté, qui arrive de Liverpool.