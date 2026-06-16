L’Argentine et l’Algérie s’affrontent dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 juin pour l’un des chocs les plus attendus de la première journée de la Coupe du Monde 2026.

Championne du monde en titre, l’Argentine débute la défense de sa couronne avec l’ambition de confirmer son statut parmi les favoris du tournoi. L’Albiceleste cherchera à réussir son entrée dans la compétition face à une sélection algérienne déterminée à créer la surprise.

De son côté, l’Algérie retrouve la scène mondiale avec l’ambition de jouer les premiers rôles. Les Fennecs savent qu’un résultat positif face au tenant du titre constituerait un atout majeur dans la course à la qualification pour la phase à élimination directe.

Cette rencontre du groupe J se disputera à l’Arrowhead Stadium de Kansas City, aux États-Unis. Le coup d’envoi sera donné à 2h00 du matin dans la nuit du 16 au 17 juin.

Le match sera diffusé en direct sur M6. Il sera également accessible sur les plateformes de beIN SPORTS, diffuseur de l’intégralité des rencontres de la Coupe du Monde 2026.