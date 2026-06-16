La Norvège effectue son retour en Coupe du Monde après une absence de 28 ans et abordera son premier match du tournoi face à l’Irak, dans le cadre de la première journée du groupe I.

La sélection scandinave s’appuie sur une génération particulièrement talentueuse emmenée par Erling Haaland et Martin degaard. Considérée comme l’un des outsiders de la compétition, la Norvège dispose d’un effectif équilibré mêlant puissance physique, qualité technique et efficacité offensive.

De son côté, l’Irak participe à sa deuxième Coupe du Monde de l’histoire. Les Lions de la Mésopotamie ont décroché leur qualification au terme d’un long parcours, conclu par une victoire en barrage face à la Bolivie. Les Irakiens ont également affiché des résultats encourageants lors de leur préparation, notamment un match nul contre l’Espagne.

La rencontre entre l’Irak et la Norvège se jouera dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 juin. Le coup d’envoi sera donné à 23h00.

Le match sera diffusé en direct sur M6 ainsi que sur beIN SPORTS, qui retransmet l’ensemble des rencontres de la Coupe du Monde 2026.