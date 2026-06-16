L’équipe de France entame sa campagne en Coupe du Monde 2026 ce mardi 16 juin avec un premier rendez-vous de taille face au Sénégal, dans le cadre de la première journée du groupe I.

Les Bleus abordent la compétition en confiance après avoir terminé en tête de leur groupe de qualification sans connaître la défaite. Les hommes de Didier Deschamps ont également peaufiné leur préparation à travers deux rencontres amicales, conclues par une victoire convaincante face à l’Irlande du Nord (3-1), portée par un triplé de Michael Olise.

En face, le Sénégal se présente également avec de solides arguments. Les Lions de la Teranga ont dominé leur groupe qualificatif en restant invaincus, avec sept victoires et trois matchs nuls. L’effectif sénégalais compte plusieurs joueurs évoluant dans les championnats européens, dont certains bien connus du public français.

Cette affiche du groupe I se disputera au MetLife Stadium d’East Rutherford, aux États-Unis. Le coup d’envoi sera donné à 20h00 .

La rencontre sera retransmise en direct et en clair sur M6. Elle sera également diffusée sur beIN SPORTS, qui assure la couverture intégrale de la Coupe du Monde 2026.