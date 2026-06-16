La Nouvelle-Zélande et l’Iran se sont quittés dos à dos (2-2), mardi, lors de leur premier match du groupe G de la Coupe du monde 2026 disputé à Los Angeles.

Les Néo-Zélandais ont pris l’avantage dès la 7e minute grâce à Elijah Just. L’Iran a réagi 25 minutes plus tard en égalisant par Ramin Rezaeian (32e).

Au retour des vestiaires, Elijah Just a signé un doublé en redonnant l’avantage aux siens à la 54e minute.

Toutefois, les Iraniens ont une nouvelle fois trouvé les ressources pour revenir au score grâce à Mohammad Mohebi, auteur du but du 2-2 à la 64e minute.

Dans l’autre rencontre du groupe G, l’Égypte et la Belgique se sont également neutralisées sur le score de 1-1.

À l’issue de cette première journée, les quatre équipes du groupe comptent donc un point chacune.