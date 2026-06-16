⁠L’Allemand Dino Toppmöller ​a été nommé mardi ​nouvel entraîneur du ‌RC Lens ‌jusqu’en 2028 ‌pour succéder à Pierre Sage, parti lundi à Crystal ⁠Palace.

“Nous sommes ravis d’annoncer la nomination de Dino Toppmöller, ​un profil référencé en Europe qui ⁠conjugue expertise tactique, expérience des compétitions européennes et ⁠grandes qualités humaines”, a déclaré Benjamin Parrot, le directeur général du RC Lens, dans un communiqué.

Âgé de 45 ans, Dino Toppmöller ​avait été démis de ses fonctions d’entraîneur de l’Eintracht Francfort en ‌janvier après deux saisons et demie en poste. Il avait ⁠mené le club ‌allemand à la troisième place de la Bundesliga en 2024-2025 et ainsi disputé la Ligue des champions la saison suivante.

Une compétition qu’il va ‌retrouver avec le ⁠RC Lens en septembre prochain.

Il était auparavant l’entraîneur adjoint de ‌l’actuel sélectionneur de l’Allemagne Julian Nagelsmann lorsque celui-ci dirigeait le RB Leipzig ‌puis ⁠le Bayern Munich.