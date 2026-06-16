La Maison du Roman organise, dans le cadre de son cycle littéraire « Raï ennoujoum », une rencontre-débat consacrée à l’expérience de l’écrivain et universitaire irakien Abdul Hussein Al-Darwish, a annoncé l’institution dans un communiqué.

La rencontre se déroulera le mercredi 17 juin 2026 à partir de 15h00 au sein de l’espace « Raï ennoujoum » à la Maison du Roman, située à la Cité de la Culture à Tunis.

Cette séance de présentation et d’échange sera introduite et animée par l’écrivain et critique tunisien Boubaker Lamouri. L’événement bénéficie du patronage du ministère des Affaires culturelles, en partenariat avec l’Institut de traduction de Tunis (ITT).

Abdul Hussein Al-Darwish (Al-Abbadi) est un nouvelliste, romancier, journaliste et chercheur universitaire irakien. Titulaire d’un doctorat en histoire moderne et contemporaine, il a exercé comme rédacteur au sein de l’Iraqi News Agency (INA) et comme conseiller média pour le projet « Bagdad, ville créative de littérature » de l’Unesco. Enseignant en journalisme et en éthique des médias, il est membre de l’Union des écrivains et littérateurs irakiens.

Sur le plan littéraire, il est l’auteur de plusieurs recueils de nouvelles, dont « Le Pain Amer » (Al Khobz Almor), « Marathon » et « Sayyidat Adhaym », ainsi que d’ouvrages académiques de référence portant sur l’histoire de la presse irakienne.