L’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC), basé à Tunis, est partenaire du cycle de rencontres et de tables rondes intitulé « Habiter, raconter, partager… les méditerranées », qui se déroulera à Marseille (France) du 24 au 26 juin 2026.

Organisé dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026, cet événement de trois jours se tiendra principalement à l’Institut méditerranéen de la ville et des territoires (IMVT) de Marseille. Il réunira un collectif inédit d’architectes, de paysagistes, d’artistes et de chercheurs en sciences sociales issus de l’ensemble du pourtour méditerranéen.

Le programme s’articule autour de tables rondes, de balades urbaines, d’ateliers, d’expositions et de projections de films visant à croiser les disciplines pour interroger les manières de vivre et de raconter ce territoire maritime commun.

Ce laboratoire vivant est porté conjointement par l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et l’École nationale supérieure d’architecture de Montpellier (Ensam). Le projet bénéficie, outre l’IRMC, de la collaboration de l’Institut français du Proche-Orient (IFPO).

Cette manifestation s’inscrit dans la programmation de la Saison Méditerranée 2026, qui a débuté officiellement à Marseille le 15 mai dernier et se poursuivra dans toute la France jusqu’au 31 octobre.

Pilotée par l’Institut français sous l’égide des ministères français des Affaires étrangères et de la Culture, cette Saison met à l’honneur les échanges humains et les initiatives des sociétés civiles, avec un accent particulier sur la Tunisie, le Maroc, l’Algérie, l’Égypte et le Liban.