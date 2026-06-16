A l’occasion de la Fête de la Musique, célébrée le 21 mois de chaque année, l’artiste syrienne Racha Rizk a brillé samedi soir, sur les planches du Théâtre de l’Opéra de Tunis à la Cité de la Culture Chedli Klibi, lors d’une soirée mémorable avec la participation de l’Orchestre Symphonique Tunisien (OST), sous la direction du maestro Shady Garfi, accompagné du chœur de l’Opéra de Tunis.

Ce concert, auquel a assisté la ministre des Affaires culturelles Amina Srarfi, s’inscrit dans le cadre des soirées mensuelles de l’OST, en présence d’un public venu nombreux de diverses tranches d’âge.

La première partie de la soirée a été dédiée au Tarab, avec des chansons classiques immortalisées dans la mémoire arabe, à l’instar des œuvres de l’artiste Farid El Atrache où Racha Rizk a ainsi ouvert le concert avec sa chanson « Ya Njoum El Leil », dans une réécriture et un arrangement orchestral signés Mohamed Garfi.

Quant à la seconde partie de la soirée, ayant pour signe la nostalgie de l’enfance, et les chansons de l’âge d’or, le théâtre s’est alors transformé en une véritable machine à remonter le temps, replongeant le public dans les souvenirs musicaux.

L’artiste Racha Rizk a consacré cette partie aux génériques de dessins animés qui ont gravé sa voix dans la conscience de toute une génération, tels que « Anastasia », « Rémi », « Les Aventuriers du DigiWorld », « Le Pacte des Cyber-Amis », « Hunter × Hunter ».