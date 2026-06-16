Du 15 au 24 juin, le centre des arts dramatiques et scéniques de Sfax remet sur pied la deuxième édition du festival dédié au théâtre pour enfants et aux arts de la marionnette, au théâtre municipal.

L’organisation s’appuie sur un réseau local. Le centre de Kerkennah co-pilote l’événement, appuyé par le ministère des affaires culturelles et la municipalité de Sfax.

Dix jours de scènes, d’ateliers et de rires. Sur l’affiche, des pièces de marionnettes, des parades clownesques qui investiront l’espace public, des ateliers pratiques pour initier les plus jeunes, et des tables rondes pour réfléchir sur l’avenir du théâtre pour enfants en Tunisie.

Le festival revient après une parenthèse. La première édition, en juin 2021, avait coïncidé avec la propagation de la Covid-19.

Cette année, les organisateurs affichent un cap clair : Ancrer la manifestation comme rendez-vous régulier de fin d’année scolaire.