Dans le cadre des préparatifs de la 20e édition du Festival international de jazz de Tabarka “Tabarka Jazz Festival” prévue du 2 au 9 juillet 2026, le Théâtre de l’Opéra de Tunis a annoncé le lancement d’un appel à candidatures pour le recrutement d’un accordeur de piano professionnel.

La date limite de réception des dossiers est fixée au 22 juin 2026 à 17h00.

Cet événement marque le grand retour de ce festival mythique, créé en 1973, sur la scène culturelle tunisienne et qu’abrite la ville de Tabarka, cité côtière du gouvernorat de Jendouba. Après six années d’absence, le festival, placé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, fera son retour avec une vision artistique qui conjugue fidélité à son histoire et ouverture aux nouvelles créations musicales.

Outre les spectacles programmés au Théâtre de la Mer, la ville accueillera également une série de concerts gratuits de “Street Jazz”, transformant ses places et ses rues en scènes vivantes.

Véritable métier de l’ombre, l’accordeur de piano joue un rôle crucial dans la qualité des concerts. L’accordeur doit ajuster au millimètre près la tension des centaines de cordes de l’instrument. Cette intervention est d’autant plus indispensable pour les scènes en plein air, où la chaleur et l’humidité du bord de mer désaccordent rapidement les pianos.

Le prestataire retenu aura ainsi pour mission d’assurer l’accordage biquotidien et la maintenance technique de deux pianos, notamment au Théâtre de la Mer et sur la scène en plein air. La prise en charge logistique (hébergement et pension complète) sera entièrement assurée par la direction du festival du 1er au 9 juillet 2026.

Les dossiers de candidature, comprenant un curriculum vitæ détaillé et une offre financière globale, doivent être envoyés par courrier recommandé, déposés directement au bureau d’ordre du Théâtre de l’Opéra (Cité de la Culture, Tunis), ou transmis par courrier électronique à l’adresse : Production@opera-tunis.tn