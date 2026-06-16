L’Orchestre Philharmonique Les Solistes annonce une opportunité d’excellence pour les artistes lyriques avec la tenue d’un stage d’été de perfectionnement dédié aux artistes lyriques souhaitant perfectionner leur interprétation musicale et scénique, du 16 au 23 août 2026 au Château de Thard, situé à Onlay en Bourgogne (France).

Le programme articulera des masterclasses exigeantes et des ateliers scéniques, qui mèneront à une restitution publique lors d’un concert final programmé le 23 août 2026 dans la cour du château.

Cette formation intensive, conçue comme une expérience rigoureuse de partage artistique, permettra aux participants de perfectionner leur interprétation musicale, leur technique et leur présence scénique.

L’enseignement sera dispensé par Mme Ursula Ruttimann, professeure honoraire au Conservatoire de Genève et spécialiste reconnue de l’accompagnement des chanteurs, notamment pour le travail de diction et de traduction de textes, apprend l’agence TAP. Elle est par ailleurs très familière du public tunisien pour avoir été invitée à plusieurs reprises dans le cadre du Festival International Les Solistes pour des stages, des masterclasses et des jurys.

Le cadre exceptionnel de ce domaine privé de 11 hectares, niché au cœur du Parc naturel régional du Morvan, accueillera les participants en résidence directement au Château pour toute la durée du séjour

La page dédiée du site internet du Château de Thard contient les informations complémentaires pour les inscriptions et les détails de ce stage, ajoute l’Orchestre Philharmonique Les Solistes.