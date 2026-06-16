Accueillie par l’Alliance Française de Tunis dans le cadre de la sixième édition du festival Cinémana Mare Nostrum (Journées du court-métrage à Tunis du 24 au 26 juin 2026), la création théâtrale “Schizophrénie”, portée par l’auteur-comédien Majid Eddaikhane, sera présentée à la soirée de clôture le vendredi 26 juin à 20H00 à la Cité des Sciences de Tunis.

A mi-chemin entre le seul-en-scène, le récit autobiographique et la comédie, ce spectacle raconte l’histoire authentique de son interprète, qui ouvre les portes de son monde intérieur pour interroger, à travers le rire, des questions liées à la santé mentale, à l’identité, à la transmission et aux inégalités invisibles. Coécrite avec Yazid Ait Hamoudi, auteur, comédien et infirmier en Centre Médico-Psychologique, cette création aborde également les thèmes de la réconciliation avec soi-même et de l’espoir.

Dans un contexte où les discours se crispent et les fractures se multiplient, « Schizophrénie » se présente comme une invitation au dialogue. Le spectacle explore les contradictions qui traversent les individus et les sociétés, tout en cherchant à faire tomber les masques et à ouvrir des espaces d’échange. Chaque représentation est d’ailleurs suivie d’un bord plateau permettant au public de prolonger la réflexion en présence d’invités.

Ni stand-up classique ni théâtre traditionnel, « Schizophrénie » revendique une forme hybride où humour, émotion et engagement citoyen se rencontrent. “Je veux créer un théâtre qui parle vrai. Un théâtre qui ne sépare pas le fond de la forme, ni l’intime du politique”, explique Majid Eddaikhane.

A travers cette création, l’artiste tente de réunir les multiples facettes de son identité : l’ingénieur, l’enfant des quartiers populaires, le fils partagé entre plusieurs cultures, l’entrepreneur, mais aussi l’homme confronté au doute, aux échecs et à la reconstruction. Avec tendresse et lucidité, il évoque les trajectoires fragiles, les héritages familiaux, les normes sociales et les moments de rupture qui jalonnent une existence.

D’une durée de 1h15, le spectacle sera suivi d’un échange de 45 minutes intitulé “On fait quoi maintenant ? “, conçu comme un espace de discussion autour des questions soulevées par la représentation et des enjeux de société qu’elle met en lumière.

Originaire du Val Fourré à Mantes-la-Jolie, Majid Eddaikhane est auteur, comédien, ingénieur de formation et entrepreneur engagé. Fondateur de plusieurs écoles du numérique à Mantes-la-Jolie, Trappes et Paris, il œuvre depuis plusieurs années en faveur de la formation des jeunes issus des quartiers populaires aux métiers du développement web, de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité. En 2017, il produit le long-métrage indépendant “Ils l’ont fait”, diffusé lors de plus de 220 projections-débats en France et à l’international.

Avec “Schizophrénie”, il poursuit une démarche artistique où l’humour devient un outil de réflexion, de reconstruction et de rencontre. Une proposition qui fait dialoguer l’intime et le collectif, dans une volonté affirmée de comprendre le monde autant que de le raconter.