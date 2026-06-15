La 25e édition de la Foire internationale de Bizerte, organisée du 5 au 21 juin courant à Sidi Salem, enregistre une affluence quotidienne moyenne de plus de 1500 visiteurs par jour, a indiqué le directeur de la manifestation, Mehdi Baratli.

Cette édition, organisée à l’initiative de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Urap) de Bizerte, en partenariat avec une startup, a réuni plus de 73 exposants et exposantes issus de l’ensemble des régions du pays, représentant des PME, des commerces, ainsi que des enseignes variés et des artisans, a souligné la même source.

Il a ajouté que les organisateurs ont travaillé à offrir aux visiteurs une large gamme de produits répondant à leurs besoins, tout en contribuant à dynamiser l’activité économique et sociale de la région et du gouvernorat à l’occasion du lancement des saisons estivale et touristique. Ils ont également cherché à concilier qualité et prix préférentiels pour les différents produits exposés, selon la même source.

L’exposition propose une offre variée comprenant notamment du mobilier, des équipements de cuisine, des articles d’ameublement, des pâtisseries, de la poterie de Sejnane, des objets décoratifs, des plantes médicinales et naturelles, du prêt-à-porter, des produits cosmétiques, ainsi que des livres.

Par ailleurs, le comité d’organisation a élaboré, selon le coordinateur général Moez Hamdi, un programme d’animation destiné à tous les visiteurs.

Outre le volet commercial, la foire propose diverses activités récréatives et culturelles accompagnant la manifestation, aussi bien pour les adultes que pour les enfants.