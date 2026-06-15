Prévu lundi, le démarrage de la saison de récolte du blé au gouvernorat de Kasserine sera reporté pour quelques jours en attendant une amélioration des conditions météorologiques et une diminution du taux d’humidité en raison des pluies qui se sont abattues récemment sur plusieurs délégations de la région, a indiqué à l’Agence TAP le président de l’Union régionale de l’agriculture, Mohamed Hassan Azhari.

Il a précisé que les quantités de pluie enregistrées dernièrement dans les délégations de Thala et Haidra ont oscillé entre 15 et 20 millimètres, ce qui a empêché le lancement des opérations de récolte du blé à temps et affecté le rythme de la saison de moissons pour les cultures de l’orge, entamée le 7 juin courant et n’a pas dépassé jusqu’à présent un taux d’avancement de 20%.

Au gouvernorat de Kasserine, la production de céréales est estimée cette saison à 500 000 quintaux contre 650 000 quintaux lors de la saison écoulée.