L’Espagne entame sa campagne de Coupe du Monde 2026 avec le statut de l’un des principaux prétendants au titre. Championne d’Europe en titre, la sélection dirigée par Luis de la Fuente reste sur une impressionnante série de 30 matchs sans défaite, malgré des résultats mitigés lors de ses dernières rencontres de préparation.

La Roja s’appuiera sur plusieurs de ses jeunes talents et cadres, notamment Rodri, Pedri, Lamine Yamal et Nico Williams, pour réussir son entrée dans la compétition.

En face, le Cap-Vert dispute la première Coupe du Monde de son histoire. Les « Requins bleus » abordent ce rendez-vous avec confiance après un parcours qualificatif réussi et plusieurs résultats encourageants en préparation, dont des victoires face à la Serbie et aux Bermudes.

La rencontre entre l’Espagne et le Cap-Vert, comptant pour le groupe H, se jouera ce lundi 15 juin au Stadium d’Atlanta, aux États-Unis. Le coup d’envoi sera donné à 17h00 .

Le match sera retransmis en direct sur M6 et sur beIN SPORTS, diffuseur de l’ensemble des rencontres du Mondial 2026.