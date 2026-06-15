La Belgique et l’Égypte s’affrontent ce lundi 15 juin pour leur entrée en lice dans la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Cette rencontre du groupe G, disputée au NRG Stadium, revêt une importance particulière pour les deux sélections qui ambitionnent de bien débuter leur parcours mondial.

Dirigée par Rudi Garcia, la Belgique cherche à tourner la page des déceptions du Mondial 2022 et de l’Euro 2024. Les Diables Rouges abordent la compétition avec confiance après une préparation convaincante, marquée notamment par des succès face à la Croatie et à la Tunisie. L’équipe s’appuiera sur des cadres expérimentés comme Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et Youri Tielemans.

En face, l’Égypte dispute sa troisième Coupe du monde depuis 1990. Emmenés par leur capitaine et star offensive Mohamed Salah, les Pharaons espèrent franchir un cap sur la scène mondiale après une campagne qualificative réussie.

À quelle heure se joue Belgique – Égypte ?

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné ce lundi 15 juin à 21h00 (heure française).

Sur quelle chaîne regarder le match ?

Le match sera diffusé en direct sur :

M6

beIN SPORTS

Les informations du match

Match : Belgique – Égypte

Compétition : Coupe du Monde de la FIFA 2026

Groupe : G

Date : Lundi 15 juin 2026

Heure : 20h00.

Stade : NRG Stadium

Diffusion : M6

et beIN SPORTS