La Russe Mirra Andreeva retrouve la 5e place, son meilleur classement déjà atteint le 14 juillet 2025, alors que Donna Vekic, vainqueur au Queen’s, fait un bond de 43 places pour remonter au 33e rang d’une hiérarchie toujours dominée par Aryna Sabalenka (1re), Elena Rybakina (2e) et Iga Swiatek (3e).
Classement WTA au 15 juin 2026:
1. Aryna Sabalenka (BLR) 9.090 pts
2. Elena Rybakina (KAZ) 8.143
3. Iga Swiatek (POL) 6.733
4. Jessica Pegula (USA) 6.056
5. Mirra Andreeva (RUS) 5.751 (+1)
6. Amanda Anisimova (USA) 5.631 (-1)
7. Coco Gauff (USA) 4.879
8. Elina Svitolina (UKR) 4.315
9. Victoria Mboko (CAN) 3.670
10. Karolina Muchova (CZE) 3.388.