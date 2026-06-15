La sélection tunisienne de football a concédé la défaite pour son entrée en lice au Mondial 2026, en conédant la défaite (1-5) devant son homologue suédoise pour le compte de la première journée du groupe F, disputée dans la nuit de dimanche à lundi (03h00), au BBVA Stadium de Monterrey (Mexique).

Les buts de la rencontres ont été inscrits par Yassine Ayari, auteur d’un doublé (7e et 90e+6), Alexander Isak (30e), Viktor Gyökeres (60e) et Mattias Svanberg (86e) en faveur de la Suède, tandis que la seule réalisation tunisienne a été signée Omar Rekik (43e).

Dans le même groupe, les Pays-Bas et le Japon se sont neutralisés en concédant le nul (2-2), dimanche soir, à Arlington au Texas.

Lors de la deuxième journée, les Aigles de Carthage croiseront le fer avec le Japon dans la nuit du samedi à dimanche (05h00). Les Pays-bas et la Suède s’affronteront, quant à eux, samedi (18h) au NRG staduim.