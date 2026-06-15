Les transferts des Tunisiens résidant à l’étranger ont atteint 3669 millions de dinars (environ 3,6 milliards de dinars) fin mai 2026 contre 3 510 millions de dinars pour la même période de l’année 2025, soit une hausse de 4,5%.

Selon les derniers indicateurs monétaires publiés par la Banque centrale de Tunisie, ces transferts, convertis en dollars américains, représentent environ 1 267 millions de dollars (soit 1,26 milliard de dollars), sur la base du taux de change mensuel moyen enregistré fin mai (1 dollar = 2,894 dinars).

Les transferts de fonds des Tunisiens de l’étranger, conjugués aux recettes touristiques, elles aussi en hausse avec le début de la saison estivale, représentent les principaux moteurs de stabilisation des réserves de change du pays.

Ainsi, ces entrées de capitaux cumulées ont contribué à renforcer les avoirs nets en devises étrangères, permettant à la Tunisie de maintenir un niveau de couverture confortable équivalent à 103 jours d’importations.