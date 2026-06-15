L’Agence Foncière d’Habitation (AFH) a annoncé un plan stratégique prévoyant l’aménagement de 8 lotissements sociaux destinés aux catégories sociales à faibles revenus avec une première étape qui comprendra la construction de trois projets pilotes à Sidi Thabet, Ben Arous et Mahdia.

En marge de la 15ème édition du Salon du Logement et de l’immobilier PRO-IMMO(11-13 juin 2026), le directeur général de l’AFH, Rajeb Aroud, a fait savoir que ce programme ambitieux, qui s’étendra à 8 projets à terme, tire sa valeur ajoutée de nouveaux mécanismes à la fois financier et juridique permettant de réduire les coûts en plus d’attribuer les lotissements aux personnes réellement éligibles.

– Mécanisme de financement préférentiel pour soutenir les familles à faibles revenus

Le responsable a fait savoir que ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la décision conjointe prise le 8 avril 2025 entre le ministère de l’équipement et de l’habitat et le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières.

Cette décision conjointe permet à l’AFH d’acquérir des terrains appartenant à l’État ou aux collectivités locales à des prix préférentiels, ce qui aura un impact positif sur les prix de vente finaux pour les familles à faibles revenus.

– Lancement immédiat de 3 projets pilotes

Conformément aux recommandations ministérielles visant à lancer la mise en œuvre cette année (2026), le directeur général a annoncé le lancement de la première phase, qui comprend trois projets majeurs : le projet « Al Arij » à Sidi Thabet, le projet « Jinen Al Mhamdia » à Ben Arous et le projet « Al Zeitouna » à Mahdia.

Ce programme pilote sera ensuite élargi aux 5 autres projets inscrits dans le plan global de l’agence.

– Numérisation des procédures et inscription exclusive

Dans un souci d’égalité des chances et de transparence, Rajeb Aroud a souligné que la participation et la demande de parcelle de terrain dans le cadre de ces projets sociaux (actuels ou futurs) doivent se faire via une procédure numérique unique. Il a précisé que l’inscription se fait exclusivement en ligne sur le site officiel de l’Agence à l’adresse suivante : www.afh.nat.tn.