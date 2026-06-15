La séance constitutive d’une société communautaire spécialisée dans les fourrages et l’élevage s’est tenue vendredi à la délégation de Ben Guerdane (gouvernorat de Médenine), a indiqué le délégué de Ben Guerdane, Sami Khelifa.

La société entamera prochainement ses activités après l’achèvement de l’ensemble des procédures administratives nécessaires, a souligné la même source à l’Agence TAP.

La mise en place de cette structure porte à sept le nombre de sociétés communautaires dans la délégation, à différents stades de développement, opérant dans plusieurs secteurs, notamment l’agriculture, l’artisanat, l’énergie et d’autres domaines, selon la responsable régional.

Il a ajouté que les séances constitutives de deux autres sociétés communautaires se tiendront au début de la semaine prochaine, soulignant les importantes opportunités d’investissement offertes par la délégation de Ben Guerdane pour ce type de structures, “qui bénéficient de diverses facilités et mesures d’encouragement favorisant leur réussite”.

Ces initiatives sont de nature à stimuler le développement local, à créer des emplois et à réduire la dépendance des jeunes de la région à l’activité du poste frontalier de Ras Jedir, tout en leur ouvrant de nouvelles perspectives fondées sur l’initiative privée et l’investissement, d’après la même source.