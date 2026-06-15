Le 6e forum international Sidi Moussa El Jemni du patrimoine montagnard s’est ouvert samedi au centre « Ech-Challa » dans la perspective d’offrir une nouvelle relecture du manuscrit patrimonial et le replacer au cœur de la création artistique.

L’Association du manuscrit El Jemni pilote l’initiative, aux côtés de l’Association El Jalis et de l’Institut national du patrimoine (INP), sous l’égide de la délégation régionale des affaires culturelles de Gabès.

Durant deux jours, chercheurs, artistes et spécialistes, tunisiens et étrangers, croisent leurs regards, partagent méthodes et savoir-faire, et testent de nouvelles voies d’interprétation.

Le manuscrit n’y est pas un simple objet d’étude; c’est un carrefour où se mêlent écriture, ornementation, dorure et composition visuelle.

Sur place, le gouverneur de Gabès, Radouane Ncibi, a donné le coup d’envoi, aux côtés du délégué de Gabès Ouest, Saber Hamdi, du délégué régional des affaires culturelles, Ibrahim Aref, et du délégué régional du tourisme, Béchir Gdiri.

La présence des autorités régionales vient valoriser un héritage vivant et l’inscrire durablement dans le paysage culturel.